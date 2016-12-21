США пообещали вернуть Японии 4 тысячи гектаров земли на Окинаве

Командование контингентом США на Окинаве анонсировало передачу администрации самой южной префектуры Японии части территорий на севере одноименного острова, где располагаются военные объекты Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление командующего контингентом США на Окинаве Лоуренса Николсона.

Речь идет о возврате четырех тысяч гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Эти территории входят в состав северного тренировочного полигона США общей площадью 7,8 тысяч гектаров. Отмечается, что официальная церемония передачи территории японской стороне пройдет 22 декабря 2016 года.

«Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны», — заявил Николсон и добавил, что все необходимые для передачи территорий процедуры уже завершены.

Не исключается, что США в будущем продолжит политику возврата земель Японии, которые в настоящее время используются для размещения военных баз.