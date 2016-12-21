СМИ узнали о заморозке введения безвизового режима с Турцией‍

Российско-турецкие переговоры по введению безвизового режима заморожены на неопределенное время. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», — уточнил собеседник издания.

«Известия» напоминают, что погибший 19 декабря посол ПФ в Турции Андрей Карлов еще несколько месяцев назад предлагал не торопиться с принятием решения по принятию безвизового режима. Он подчеркивал, что из-за недостаточности мер безопасности, пока нельзя исключать возможность проникновения в РФ террористов.

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов призвал россиян, которые планируют поездки в Турцию «серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно».

Директор Центра исследований безопасности и энергетики Организации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт «Валдая» Хасан Селим Озертем сообщил «Известиям», что понимает важность причин, по которым будут отложены переговоры об упразднении визового режима между странами. Однако подчеркнул, что сохраняет надежду на их возобновление.

«Думаю, Турция будет продолжать настаивать на установлении безвизового режима как можно скорее, так как это — важный экономический и политический фактор отношений», — заявил он.

Хасан Селим Озертем высказал предположение, что ослабление контроля над Сирией запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) спровоцировало усиление ее деятельности на территории других стран.

«Террористы совершают символические политически мотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силы безопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах, конечно, всё сложнее: не только туристы, но и местные жители встревожены создавшимся положением», — отметил собеседник «Известий».