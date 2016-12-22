В правительстве опровергли обсуждение ликвидации части надзорных ведомств

Министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов рассказал, что объединения или ликвидации части надзорных ведомств не планируется. Он призвал отличать эти понятия от оптимизации работы надзорных ведомств страны, передает ТАСС.

«Стоит общая задача оптимизации структуры контрольно-надзорных органов, но определенной задачи по объединению каких-либо надзорных ведомств или ликвидации каких-либо надзорных ведомств у нас не стоит», — пояснил Абызов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в правительстве идет обсуждение мер по оптимизации кадровой структуры надзорных ведомств, а по его итогам будет утвержден соответствующий документ.

Министр заверил, что обсуждение объединения Роспотребнадзора с Росздравнадзором или Россельхознадзором, а также вопроса о ликвидации Роструда в правительстве не обсуждается.

В начале осени Абызов заявлял, что правительство рассматривает возможность совершенствования структуры контрольно-надзорных органов России для устранения пересечения некоторых их функций.