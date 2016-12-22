Мосгордума может приравнять встречи с депутатами к митингам

Мосгордума рассмотрит законопроект, который приравнивает встречи депутатов с избирателями к митингам. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Действующее российское законодательство предусматривает по сути разрешительный порядок проведения митинга. При этом встречи депутатов с избирателями не относятся к митингам и поэтому не требуют согласования с властями.

Поправки были подготовлены комиссией Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению.