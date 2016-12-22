22 декабря 2016, 19:59
Мосгордума может приравнять встречи с депутатами к митингам
Мосгордума рассмотрит законопроект, который приравнивает встречи депутатов с избирателями к митингам. Документ опубликован на сайте городского парламента.
Действующее российское законодательство предусматривает по сути разрешительный порядок проведения митинга. При этом встречи депутатов с избирателями не относятся к митингам и поэтому не требуют согласования с властями.
Поправки были подготовлены комиссией Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению.
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