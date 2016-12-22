В зал ожидания аэропорта Казани влетел ВАЗ-2115 с пьяным водителем

Минувшей ночью в зал ожидания Казанского аэропорта въехал ВАЗ-2115, пишет местное издание «Комсомольской правды».

Автомобиль вначале проехал несколько кругов по территории аэропорта, затем протаранил двери терминала №1, проехал по всему терминалу, снес кафе и вылетел на улицу через другой вход.

Люди, находившиеся в терминале, не пострадали. ВАЗ-2115 врезался в столб на парковке аэропорта.

В результате заезда в терминал была повреждена система водоснабжения, полы в помещении залило водой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Приволжскому федеральному округу, водителем оказался некий 40-летний Руслан Н. в его крови был обнаружен алкоголь.