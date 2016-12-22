В Иркутске по делу о массовом отравлении задержаны 13 человек

В иркутский суд поступили ходатайства о принятии решения по избранию меры пресечения для 13 задержанных по делу о массовом отравлении парфюмерным средством «Боярышник». Об этом пишет «Интерфакс» со слов помощника судьи Маргариты Джафаровой.

«Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения»", — рассказала она.

Напомним, 17 и 18 декабря в больницы Иркутска начали поступать горожане, отравившиеся концентратом для ванн, который содержал метиловый спирт вместо этилового.

В связи с массовой гибелью людей было начато расследование и по области введен режим ЧС.

По последним данным, от отравления погибли 72 человека, в больницах находятся 33 человека, всего пострадали 108 горожан.

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман заявил, что в отношении должностных лиц будет проведена проверка на предмет выявления случаев халатности и бездействия.