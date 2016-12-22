Последние боевики с семьями ушли из Алеппо

Последняя группа боевиков с членами семей иокинула восточные районы сирийского города Алеппо, передает Reuters.

По словам источника в штабе боевых действий, боевики «вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии».

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тысячи человек.

При этом освобождение Алеппо от боевиков террористических группировок позиционируется как новый этап в борьбе за освобождение Сирии, утверждают в командовании армии страны.

«Эта победа доказала возможность сирийской армии и ее союзников выиграть битву с террористическими группировками и стала началом нового этапа по выдворению террора со всей территории Сирийской Арабской Республики», — заявили в командовании армии САР.