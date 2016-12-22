Рада приняла закон о частичной амнистии участников АТО

Верховная Рада Украины приняла закон «Об амнистии в 2016 году», который освобождает от ответственности участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua.

Речь идет не о всех участниках боевых действий, а только о тех из них, кто не совершил тяжких или особо тяжких преступлений, уточняет ТАСС.

Рассмотрение закона проходило на фоне суда над бывшим начальником штаба батальона «Айдар»Валентином Лихолитом, который обвиняется в грабежах и разбойных нападениях на востоке Украины в 2014-2015 годах.

Летом он был арестован, однако почти сразу отпущен под личное поручительство депутатов Рады.