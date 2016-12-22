Немецкие спецслужбы давно подозревали берлинского террориста

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине беженец из Туниса Анис Амри уже не сколько месяцев находился в поле зрения германских спецслужб. Его подозревали в намерении стать смертником, пишет Spiegel Online.

С марта 2016 органы госбезопасности, по данным издания, имели информацию, что Амри пытается вербовать сторонников, чтобы «вместе с ним совершить нападения во имя ислама».

Как пишет издание, эта информация была получена в ходе наблюдения за Амри в интернете, однако эти высказывания не позволяли его задержать.

Вечером 19 декабря грузовик, которым, предположительно, управлял Амри, протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. В результате 12 человек погибли, более 50 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».

В интернете сегодня появилось видео, на котором Амри изображен в сентябре 2016 года.