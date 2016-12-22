ФАС рассмотрит дело Apple по сервисному обслуживанию в январе

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров сообщил, что дело в отношении американской компании Apple относительно дискриминации потребителей при сервисном обслуживании будет рассмотрено 17 января 2017 года. Об этом пишет ТАСС.

«Рассмотрение дела в отношении действий ООО "Эппл Рус" по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" состоится 17 января 2017 года. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства, согласно части 1 статьи 14.31 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), должностному лицу компании грозит штраф от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а компании - от 300 тысяч до 1 млн рублей», — пояснил Кашеваров.

Напомним, что дело было возбуждено ФАС в декабре текущего года на основании обращения гражданина. Он утверждал, что в сервисном центре ему не смогли заменить дисплей телефона и предложили заменить смартфон на новый. Однако необходимые детали в Россию не поставляются. Кашеваров считает, что тем самым нарушаются права потребителей.