МИД Белоруссии выступил против жителей республики в языковом вопросе

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило протест по поводу растиражированных прессой высказываний директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь, передает Reuters.

Некоторые пользователи соцсетей подчеркивали, что некоторые владельцы СМИ в начале декабря были задержаны в Белоруссии за подобные высказывания в адрес белорусского народа.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадим Гусев заявил, что белорусская сторона дала «принципиальную оценку в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».