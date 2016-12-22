Этап КМ по биатлону в Тюмени отменен

В соответствии с решением Международного союза биатлонистов этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, отменен.

Этап Кубка мира по биатлону предполагалось провести в Тюмени 9-12 марта 2017 года.

При этом РФ лишилась права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи передислоцировался в немецкий город Кенигзее.

МОК в начале декабря объявил, что продлил антироссийские санкции по проведению в стране международных спортивных соревнований «до дальнейшего уведомления».

Напомним, данные санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении запрещенных срсдств спортсменами в России.