22 декабря 2016, 20:43
Этап КМ по биатлону в Тюмени отменен
В соответствии с решением Международного союза биатлонистов этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, отменен.
Этап Кубка мира по биатлону предполагалось провести в Тюмени 9-12 марта 2017 года.
При этом РФ лишилась права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи передислоцировался в немецкий город Кенигзее.
МОК в начале декабря объявил, что продлил антироссийские санкции по проведению в стране международных спортивных соревнований «до дальнейшего уведомления».
Напомним, данные санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении запрещенных срсдств спортсменами в России.
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