МИД России заинтересовался мемами украинского посла про «Боярышник»

МИД РФ на своем официальном аккаунте в Facebook поинтересовалось причинами, по которым посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров опубликовал мемы, высмеивающие жертв отравления в Иркутске.

Олефиров в своем Twitter заявил, что он «не против людей, а против власти, которая не может сберечь людей».

Це спрямовано НЕ проти людей, а влади, що вдома не може зберегти людей, а посилає ще й вбивати громадян моєї країни https://t.co/W7giaU6kRz — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 21 декабря 2016 г.

В ответ некоторые читатели напомнили послу, что два месяца назад 131 украинец отравился контрафактной водкой, 54 из них скончались.

Украинцы, кто там ещё про "боярку" не шутил? Ну, давайте, шутите. pic.twitter.com/Bc0HELLk68 — Голос Мордора (@spacelordrock) 21 декабря 2016 г.

20 декабря у здания посольства РФ в Киеве группа украинцев принесла под стены здания флаконы с настойкой боярышника и устроила издевательскую панихиду по жертвам отравлений в Иркутске. Об этом сообщает РЕН-ТВ.