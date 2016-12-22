ГП задумалась о проверке чиновников из-за отравления «Боярышником»

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман допустил возможность заведения дел в отношении чиновников, из-за халатности которых произошло массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске. Об этом пишет «Интерфакс».

«По результатам прокурорской проверки будут приняты жесткие меры вплоть до постановки вопроса о возбуждении уголовных дел о халатности и бездействии должностных лиц в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Причем не только по конкретному данному факту, но и по другим», — заявил Буксман.

Он подчеркнул, что прокуратура намерена установить все обстоятельства происшествия.

«Мы сейчас оцениваем произошедшее, как это вообще могло возникнуть, где были контрольные органы, местная власть», — отметил первый замгенпрокурора.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева сообщила, что к настоящему времени число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» выросло до 72 человек.

Всего от отравления пострадали 118 человек, из них к настоящему времени скончались 72. В медучреждениях погиб 41, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — пояснила Лебедева и добавила, что в больницах находится 33 человека.

Ранее сообщалось о 71 погибшем в результате отравления «Боярышником».