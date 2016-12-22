Апелляционный суд отправил воспитательницу в тюрьму за попытку защитить ребенка

Екатеринбургский правозащитник Павел Чиков на своей странице в Twitter сообщил, что курганский суд уменьшил на один месяц приговор Катайского суда воспитательнице детского сада Евгении Чудновец. Обвинение просило заменить реальный рок на исправительные работы, а защита предлагала оправдать.

Чудновец НЕ освободили. Суд снизил с 6 до 5 мес колонии. Отменили передачу ребенка в приют. НГ Евгения встретит в СИЗО, потом поедет на этап pic.twitter.com/lQK1OrgJQM — Pavel Chikov (@pchikov) 22 декабря 2016 г.

В ноябре 2016 года она была приговорена к полугоду колонии за распространение детской порнографии. Чудновец разместила в группе «ВКонтакте» ролик с издевательствами над обнаженным ребенком. Однако сама она к происходящему никакого отношения не имеет.

На видео воспитатель и вожатый лагеря третировали одного из детей. Они были приговорены к трем и шести годам заключения соответственно.

Прокуратура и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова просили смягчить наказание, так как у Чудновец есть трехлетний сын.

Ранее СМИ сообщали, что Чудновец, известная в соцсетях как борец с любой несправедливостью, опубликовала ролик с издевательствами над ребенком, который стал причиной разбирательства и наказания виновных.