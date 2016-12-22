Эксперт Никита Белоголовцев: Избрание Потанина могло бы помочь развитию любительского хоккея

Хочется надеяться, что избрание Владимира Потанина, главы компании «Норникель», председателем Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея Ночная Хоккейная Лига (НХЛ), может способствовать развитию любительского хоккея. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя сообщения об избрании Потанина.

«Нельзя сказать, чтобы любительский хоккей в России не развивался, он в самом деле развивается. Ночная Хоккейная Лига, интерес президента страны к хоккею, сам факт того, что он встал на коньки ради хоккея, для любителей хоккея – какая-то невероятная радость. Но хоккей – штука сложная, потому что он дико дорогой вид спорта. Там дорогая амуниция, лед, туда дорого отдавать детей, и так далее.

Так что, наверно, хорошо, что Потанин стал председателем. Когда в любительский спорт вкладываются деньги, это всегда хорошо. Даже если не в хоккей, просто в любительский спорт, если делают спортшколы доступнее. Вот этого бы очень хотелось бы. Может ли Фонд развития любительского хоккея способствовать этому? Хотелось бы, чтобы это было. Посмотрим, будет ли», – сказал Никита Белоголовцев.

О том, что глава «Норникеля» был избран руководителем Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея НХЛ, сообщила вечером 21 декабря пресс-служба лиги. В таком качестве Потанин будет контролировать специально созданную целевую программу поддержки ветеранов российского хоккея и другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея как массового вида спорта.

По информации пресс-службы, программы будут осуществляться, в том числе, при поддержке «Норникеля».