Российские конькобежцы озаботились переносом соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что в начале следующего года пристально рассмотрит вопрос о возможном переносе соревнований сезона-2017/18 из России в другие страны, передает Reuters.

Напомним, ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что не усматривает проблемы в решении Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу российских спортсменов.

Напомним, IBU решил пока не применять санкции к российским биатлонистам из-за нехватки доказательств, но планирует начать расследование в отношении 29 биатлонистов, речь о которых идет во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи.