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22 декабря 2016, 18:59
США шпионаж Эдвард Сноуден

Конгресс обвинил Сноудена в контактах с российскими спецслужбами

Портрет Эдварада Сноудена с американским флагом на обложке журнала "Wired"
Портрет Эдварада Сноудена с американским флагом на обложке журнала "Wired"
www.flickr.com/photos/jeepersmedia/Some rights reserved

Спецкомитет конгресса США рассекретил часть доклада, посвященного бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, который в 2013 году передал СМИ секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами. Об этом пишет The New York Times.

После того как стало известно, что за разоблачениями стоит Сноуден, он сбежал из США, получив временное убежище в России.

«После приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — говорится в обнародованной части доклада.

Сам Сноуден ранее отрицал сотрудничество с ФСБ или другими специальными службами.

Основная часть докладу была опубликована в сентябре.

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