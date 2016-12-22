Конгресс обвинил Сноудена в контактах с российскими спецслужбами

Спецкомитет конгресса США рассекретил часть доклада, посвященного бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, который в 2013 году передал СМИ секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами. Об этом пишет The New York Times.

После того как стало известно, что за разоблачениями стоит Сноуден, он сбежал из США, получив временное убежище в России.

«После приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — говорится в обнародованной части доклада.

Сам Сноуден ранее отрицал сотрудничество с ФСБ или другими специальными службами.

Основная часть докладу была опубликована в сентябре.