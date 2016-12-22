В Подмосковье задержаны семеро экстремистов из организации «Таблиги Джамаат»

Семеро членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат» были задержаны в результате силовой операции, проведенной совместно ФСБ, МВД и Росгвардией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

Собеседник агентства сообщил, что заправляли в ячейке организации иностранные граждане. В обстановке строжайшей конспирации они занимались вербовкой россиян.

«Задержанные члены "Таблиги Джамаат" проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства "Халифат"», — рассказал источник ТАСС.

В ходе проведенных обысков была найдена экстремистская литература, средства связи и отчеты о проделанной работе в электронной форме. Удалось выяснить, что завербованных отправляли на обучение и подготовку в спецлагеря Афганистана и Пакистана.

Следственные действия продолжаются.