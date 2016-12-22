Бывшего премьера Франции обсыпали мукой в Страсбурге

Экс-премьера Франции Мануэля Вальса неизвестный обсыпал мукой, передает телеканал BFMTV. Инцидент произошел 22 декабря в Страсбурге, куда бывший премьер приехал в рамках своей избирательной президентской кампании.

В одном из ресторанов должна была пройти встреча Вальса со сторонниками, однако перед входом к политику ринулся прохожий с мукой. Нападавший прокричал, что не забудет и не простит 49.3.

Речь идет о статье конституции Франции. Ее применение позволяет премьер-министру провести законопроект через парламент без голосования в случае если председатель правительства сомневается в голосовании большинства парламентариев в пользу документа, однако уверен в необходимости его принятия. После этого депутаты получают право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству страны.

При Вальсе эта мера применялась, в частности, для принятия реформы трудового законодательства в начале 2016 года.