Профессора ведущих университетов и бизнес-школ мира выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Гайдаровский форум откроется 12 января 2017 года в Москве и пройдет при поддержке мирового экспертного сообщества. В Москву приедут представители ведущих университетов и бизнес школ мира, чтобы принять участие в ключевых дискуссиях конференции.

Лоуренс Котликофф

Профессора американских университетов подтвердили свое участие в дискуссии «Качественные изменения финансовых организаций в России за 25 лет», которая пройдет в первый день работы форума. Причины устойчивости финансовых организаций в России и их роль в текущем экономическом процессе станут центральной темой обсуждения. В мероприятии примет участие профессор экономики Бостонского университета, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Лоуренс Котликофф. Обсуждение пройдет при участии профессоров Колумбийского университета – Майкла И. Соверна и Катарины Пистор.

Ник Харли

Во второй день форума состоится экспертная дискуссия, посвященная знаковому событию в мировой истории – столетию Октябрьской революции. Причины, которые привели к смене режима в феврале 1917 года и приходу к власти большевиков, обсудят знатоки русской истории, в том числе Ник Харли – доктор философии Гарвардского университета и Роберт Сервис – заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета. Кроме того, в рамках дискуссии эксперты оценят значение русской революции для хода мировой истории, влияние ее на последующие «цветные революции» в Центральной и Восточной Европе.

Сэр Пол Джадж

В обсуждении примет участие доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики Джордж Лоусон, автор книг «Глобальная трансформация: история, современность и формирование международных отношений» (в соавторстве с Барри Бузаном), и «Договорные революции: Чешская Республика, Южная Африка и Чили».

В 2017 году часть дискуссий конференции будет посвящена настоящему и будущему бизнес-образования. На Гайдаровский форум приедут президент AMBA International Сэр Пол Джадж и генеральный директор организации Эндрю Уилсон.

Эндрю Уилсон

Эксперты выступят в ходе дискуссии «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям». Кроме того, в рамках форума состоится дискуссия, посвященная формированию современных инновационных управленческих знаний. В экспертном обсуждении примут участие Тим Мэскон, вице-президент ассоциации бизнес-школ AACSB international, Оливье Ожер, директор бизнес-школы EDHEC и Майкл Пейдж, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли.

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