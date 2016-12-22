Литовский суд оставил в силе решение о штрафе «Газпрома» в 35,6 млн долларов

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) рассмотрел апелляционную жалобу ПАО «Газпром» и оставил в силе решение Совета по конкуренции, оштрафовавшего компанию на 35,651 млн евро. «Газпром» был наказан за отказ подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba договор об обмене газом, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2015 года Вильнюсский суд уже отклонил жалобу на решение антимонопольного Совета по конкуренции, принятое в 2004 году. Согласно условиям сделки о покупке 34% литовской компании, «Газпром» обязался не препятствовать литовской компании приобретать газ у других поставщиков.

В 2012 году Lietuvos energijos gamyba обнаружила возможность закупки более дешевого топлива и обратилась к «Газпром экспорт» с предложением о взаимной замене трафика через Польшу и Белоруссию. Концерн отказался от ведения переговоров.

Суд решил, что отказ российского газового гиганта вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba противоречит договору, создавая условия для монополизации «Газпрома».

В конце июня 2016 года Стокгольмский арбитражный суд отказал Литве в компенсации размером 1,4 млрд евро за якобы завышенные «Газпромом» тарифы.