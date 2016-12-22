Суд признал Караулову виновной в попытке сбежать к террористам

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке примкнуть к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент судья продолжает оглашать приговор. Мера наказания в отношении Карауловой будет озвучена в конце.

Ранее гособвинение потребовало для экс-студентки МГУ наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей. Защита Карауловой настаивает на ее невиновности.

Сама же подсудимая в ходе процесса заявила о раскаянии в содеянном, отметив, что она не планировала участвовать в террористических атаках, а ехала к любимому человеку.