Гюлен ответил на обвинения в убийстве российского посла

Оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен заявил, что все обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его адрес по поводу причастности к убийству российского посла Андрея Карлова не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

«Этот кровавый убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять, об этом говорят СМИ. Очевидно, что он ничего общего не имеет с нашим движением — ни в прошлом, ни в настоящем», — заверил Гюлен.

Он также выступил с заявлением, осуждающим убийство посла 19 декабря в Анкаре в ходе его выступления на открытии фотовыставки в Центре современного искусства.

«Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла. Я осуждаю его», — пояснил Гюлен, пояснив, что злоумышленник смог добраться до российского посла из-за увольнения экспертов по борьбе с терроризмом в Турции.