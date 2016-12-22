Минздрав заявил об экономии 8 млрд рублей за счет лекарств от ВИЧ

Глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина рассказала об экономии около 8 млрд рублей бюджета в 2017 году за счет централизованных закупок препаратов от ВИЧ-инфекции. Об этом пишет ТАСС.

«Уже по предварительным данным нам удается сэкономить порядка 8 млрд рублей», — заявила Максимкина.

Она пояснила, что централизованные закупки таких препаратов позволяют приобретать лекарства индивидуально для каждого больного с учетом схемы его лечения.

Для проведения этой работы в будущем году планируется запуск российского реестра людей с положительным ВИЧ-статусом.

В настоящее время информация о таких россиянах и схемах их лечения собирается вручную.

«Выявлена масса нарушений в регионах, в том числе, например, когда пациенту первой линии необоснованно назначают схему лечения по второй линии, где лекарственные препараты более дорогостоящие», — сказала Максимкина.

Руководитель департамента отметила необходимость еще 6 млрд рублей для охвата около 60% ВИЧ-инфицированных. «Сейчас защищена заявка на 31 млрд. Это заявка с увеличением охвата», — добавила она.