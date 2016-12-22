Дутерте обозвал верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими резкими выпадами в адрес оппонентов, заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн «либо шутник, либо идиот», сообщает Reuters.

«Этот парень либо шутник, либо идиот. Вы, чиновники из ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе право?» — сказал Дутерте во время телевыступления.

20 декабря аль-Хуссейн призвал расследовать деятельность Дутерте, при котором нормой стало убийство подозреваемых в наркоторговле без суда и следствия. Дутерте признавался, что и лично участвовал в убийствах.