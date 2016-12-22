Авиакомпания с пониманием отнеслась к критику дочери Трампа

Персонал авиакомпании JetBlue Airways решил высадить пассажира, который приставал к дочери избранного президента США Дональда Трампа и ее детям в аэропорту Нью-Йорка, передает TMZ.

«Ваш отец разрушает страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна летать частным самолетом», — пытался скандалить мужчина.

Как только он вышел на контакт с дочерью Трампа, его вывели из самолета сотрудники компании.

Руководство авиаперевозчика выпустило заявление, в котором отметило, что серьезно относится к подобным вопросам, и постаралось в кратчайшие сроки переправить снятого с рейса пассажира по выбранному им маршруту другим рейсом.