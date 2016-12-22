Дочь Трампа оскорбили в самолете

Некий пассажир авиарейса, которым летела дочь избранного президента США Дональда Трампа, набросился на нее с оскорблениями. Его личность пока не установлена, однако известно, что он приблизился к Иванке Трамп вскоре после того, как она взошла на борт, пишет газета New York Post.

СМИ отмечают, что это был американский гражданин, который в ходе общения с Иванкой Трамп размахивал руками и нецензурно бранился.

«Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете», — возмущался неизвестный пассажир.

По предварительным данным, дебошира высадили бортпроводники мотивируя свои действия тем, что он нарушил правила пребывания на борту воздушного судна.