В деле о смерти посла РФ появился след сторонников Гюлена

Следствие по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова установило, что семь человек, имевших контакт с убийцей, использовали программу обмена зашифрованными сообщениями ByLock. Речь идет о сотрудниках полиции, а также комиссаре и его заместителе, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эту программу используют члены организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Отмечается, что эту информацию удалось обнаружить в ходе изучения телефона сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа, совершившего покушение на посла РФ в Анкаре. В настоящее время следственная группа изучает связи нападавшего с указанными лицами.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятной связи убийцы посла России с организацией Гюлена, который обвиняется властями страны в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, передает РИА Новости. Гюлен публично опроверг обвинения в причастности к убийству Карлова.

Напомним, что покушение на посла было совершено 19 декабря в Анкаре во время выступления Карлова на открытии фотовыставки, посвященной России. В результате ранений российский посол скончался. Он был доставлен спецрейсом в РФ и 22 декабря похоронен в Москве.