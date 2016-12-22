Московские власти выделили 3 млрд рублей на Новый год

Судя по данным госзакупок, большая часть бюджетных ассигнований, выделенных московскими властями на празднование прихода 2017 года, будет потрачена на оформление города, передает РБК со ссылкой на данные госзакупок.

«Деньги пошли на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели», — передает РБК.

По меньшей мере, в 17/,5 млн рублей обошлась разработка концепции праздничного оформления российской столицы, которую предполагалось создать на основе парижского опыта.

В минувшем ноябре московская мэрия заявила о своих планах украсить город в итальянском стиле. Объединенная энергетическая компания, которая принадлежит департаменту городского имущества, заключила 81 контракт с восемью компаниями на общую сумму свыше 2,8 млрд руб.

По данным РБК, гирлянды на центральных улицах Москвы обошлись горроду в 182 млн рублей, то есть по 4,5–16,2 тыс. руб. за комплект для одного дерева.

Издание подсчитало, что московские власти потратили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 млрд рублей.