Песков счел дискуссию о цензуре в искусстве исчерпанной

Тема цензуры в российском искусстве исчерпана, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Обобщающие заявления о наличии цензуры и сгущения туч несправедливы, поскольку такого у нас в стране нет», — отметил представитель Кремля.

«Мы считаем эту дискуссию исчерпанной, потому что слишком много было сказано на этот счет», — добавил он.

При этом, по словам Пескова, необходимо говорить и про ответственность деятелей культуры, получающих государственные деньги.

На реплику журналиста ВГТРК о том, что это деньги налогоплательщиков, Песков сказал: «Безусловно, но это же не значит, что они не должны нести ответственность. В этой ситуации ответственность должны нести обе стороны».

Вопрос о цензуре поднял глава театра «Сатирикон» Константин Райкин. В октябре он обратил внимание коллег и журналистов на случаи, когда религиозные и иные фанаты срывают постановки и проведение выставок. При этом государство дистанцируется от того, чтобы наказать хулиганов.