«Яндекс» не смог присоединиться к суду Google с ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве подтвердил решение предыдущей судебной инстанции, отказавшей компании «Яндекс» в участии в процессе Google и ФАС России. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Речь идет о процессе, в котором Google оспаривает штраф российских антимонопольщиков в размере 438 миллионов рублей. Очередное заседание по делу должно состояться в Арбитражном суде Москвы 17 января 2017 года.

В сентябре 2015 года ФАС года признала, что американская Google нарушила закон о конкуренции, пользуясь доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в устройствах на операционной системе Android. Сумма штрафа составила 9% оборота компании на российском рынке в мобильных приложений за 2014 год.

В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала Google на 1 миллион рублей за неисполнение предписания.