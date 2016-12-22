Трамп пообещал наращивать ядерные боеголовки

Миллиардер Дональд Трамп, который вступит в должность президента США в январе 2017 года, заявил в твиттере, что его страна должна существенно увеличить свои ядерные силы.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

«Соединенные Штаты должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерное оружие», — отметил избранный президент.

Ядерные арсеналы России и США регулируются договором о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III от 2010 года. Договор действует до 2020 года.