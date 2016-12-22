Песков предложил серьезнее относиться к борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией должна быть публичной, но без массового ажиотажа. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Безусловно, те действия, которые предпринимаются в условиях борьбы с коррупцией, они должны все-таки носить публичный, но гораздо более дискретный характер», — сказал он.

Песков подчеркнул, что эта тема весьма серьезна, как и уровень тех людей, что иногда попадают под подозрение.

«Поэтому президент говорил о том, что это необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать этого в режиме "по секрету всему свету"» — добавил Песков.

Выступая 1 декабря с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин попросил не поднимать излишней информационной шумихи в связи с резонансными делами о коррупции, в которых замешаны высокопоставленные чиновники.

«Борьба с коррупцией – это не шоу», — подчеркнул президент.