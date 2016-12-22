Кучма получил в подарок от Лукашенко плюшевого петуха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня провел встречу с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Стороны обсудили белорусско-украинские отношения, работу в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Так как встреча проходила в преддверии Нового года, политики обменялись подарками. Лукашенко, как отмечает Tvr.by, вручил Кучме символ 2017 года — плюшевого петуха.

Кучма подарил белорусскому президенту книгу итальянского мыслителя Никколо Макиавелли