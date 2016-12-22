Жители РФ назвали рост цен главным событием года

Новый опрос «Левада-Центра» показал, что жители России считают важнейшими событиями уходящего года рост цен и обесценивание денег (30%). Об этом пишет The Novosib-room.ru.

Кроме того, 28% респондентов назвали важнейшим событием избрание Дональда Трампа президентом США.

На третьем месте по степени важности оказались Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в них (23%).

Далее следуют вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%), задержание Алексея Улюкаева (18%), шествие «Бессмертного полка» (17%) и послание президента Федеральному Собранию (15%).

Наконец, 14% жителей России назвали важнейшим событием года наплыв в Европу беженцев с Ближнего Востока и из Африки.