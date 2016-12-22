Приватбанк перешел в собственность Украины почти даром

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписали договор о продаже полного пакета акций Приватбанка. В документе, опубликованном на сайте ФГВФЛ, сказано, что банк перешел в собственность государства за одну гривну в течение 72 часов.

«Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, фонд, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — уточняется в сообщении.

О намерении украинского правительства приватизировать Приватбанк стало известно 19 декабря. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк утверждали, что частные акционеры Приватбанка сами обратились с предложением национализировать компанию.

Уставный капитал национализированного Приватбанка был увеличен до 50 млрд 694,751 млн грин, сообщает «Интерфакс».

Крупнейшими держателями акций крупнейшего банка Украины были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, им принадлежали 41,6% и 33,2% соответственно, пишет РБК.

«Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании», — цитирует издание Валерию Гонтареву. Она также сообщала, что в балансе банка существует «дыра» размером более 5 млрд долларов.