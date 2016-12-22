Путин признал Россию готовой отразить нападки любого агрессора

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Миноброны заявил, что Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора.

Однако отметил, что эта ситуация может измениться так быстро, что страна не успеет этого заметить.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — подчеркнул Путин.

Президент заявил, что необходимо неукоснительно отслеживать у российских границ любые изменения баланса сил или военно-политической обстановки с тем, чтобы оперативно координировать действия по нейтрализации потенциальных угроз.

Путин указал, что основной задачей Минобороны в 2017 году будет сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Особое внимание он уделил освоению высокоточного оружия, современных средств связи, разведки управления и радиоэлектронной борьбы.

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы тоже необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России», — добавил президент.