Путин простился с послом Андреем Карловым

Глава России Владимир Путин почтил память посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого при исполнении своих обязанностей в Анкаре 19 декабря. Президент приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания с дипломатом. Российский лидер возложил цветы к гробу Карлова и выразил соболезнования его родным и близким: матери Марии Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой, передает ТАСС.

«Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал», — отметил Путин.

Также с российским послом простились премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После гражданской панихиды патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание трагически погибшего посла в храме Христа Спасителя.

Напомним, что для участия в церемонии прощания с Андреем Карловым глава государства перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию на 23 декабря.