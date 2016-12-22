Россия подарит Сербии шесть МиГ-29 и танки

Россия безвозмездно передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2), сообщил премьер-министр республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

Заявление было сделано после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро», — отметил Вучич.

Он также сообщил, что договор с российской стороной должен быть подписан сегодня.

Сейчас, по его словам, обсуждаются два варианта передачи военной техники. Первый предусматривает, что машины сразу будут доставлены в Сербию, где впоследствии пройдут модернизацию.

Во втором варианте истребители будут переданы Сербии лишь после того, как в России их обновят.