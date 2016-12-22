Литва обвинила Россию в кибератаках

Руководитель Центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас заявил, что связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры литовских властей, передает Reuters.

По словам Церниаускаса, с 2015 года было зафиксировано всего три успешых внедрения вредоносных программ на правительственные компьютеры Литвы, тогда как с начала 2016 года, в общей сложности, имели место около 20 попыток проникновения.

«Шпионские программы, которые мы нашли, работали по меньшей мере полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, какими и в США», – заявил Церниаускас.

Напомним, Москва последовательно отвергает все обвинения в организации хакерских атак на правительственные интернет-ресурсы других государств.