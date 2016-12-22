Стивен Сигал занялся бизнесом в России

Голливудский актер Стивен Сигал, в ноябре получивший российское гражданство, стал соучредителем ООО «Русские ярмарки», пишет РБК со ссылкой на базу данных СПАРК.

Вторым, основным, учредителем компании является глава Федерации общин горских евреев России Акиф Гилалов. «Русские ярмарки» займутся организацией торговых площадок на территории РФ.

Сигалу в «Русских ярмарках» принадлежит 20%. Оставшиеся 80% контролирует Гилалов через свое ООО «Фирма ЗАР».

Как сообщили РБК в «Русских ярмарках», компания собирается организовывать ярмарочные проекты, «выдержанные в традиционном русском стиле».

Это предполагает строительство однотипных торговых площадок общей площадью около 4 млн квадратных метров. В проект предполагается инвестировать, в общей сложности, 2,5 млрд долларов.