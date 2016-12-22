Шойгу сообщил о ликвидации Спецстроя

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) упраздняется, вместо него в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Спецстрой находился в ведении Минобороны РФ, при этом его директор назначался непосредственно президентом России.

По словам Шойгу, новые ФГУПы будут выполнять задачи строительства «только специальных объектов министерства обороны».

«Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования», — отметил глава Минобороны.