Трамп назначил себе пресс-секретаря

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила о его намерении назначить личным пресс-секретарем представителя Национального комитета Республиканской партии США Шона Спайсера, передает Reuters.

Спайсер являлся пресс-секретарем Национального комитета республиканцев на протяжении всей президентской кампании Трампа.

Помимо Спайсера, Трамп перечислил людей, которые в его администрации будут работать на ведущих должностях по линии связей с общественностью, — Хоуп Хикс, Джейсон Миллер и Дэн Скавино.