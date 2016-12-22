Валокордин начнут продавать по рецепту

Медицинские спиртосодержащие препараты теперь будут продавать в аптеках по рецептам. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на вице-премьера правительства Александра Хлопонина.

В перечень подобных препаратов вошли валокордин и боярышник.

Кроме того, чиновник заявил, что будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ.

«Та же настойка "Боярышника", которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту. Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, пишут "Настойка боярышника" и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах», - отметил Хлопонин.

Как стало известно ранее, в Иркутске после массового отравления людей парфюмерным средством «Боярышник» задержаны 13 человек. Генпрокуратура заявила, что готовится принять меры, вплоть до уголовного преследования, ответственных за трагедию представителей власти. По последним данным, жертвами отравления стали 72 человека.