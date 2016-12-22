Пенсионеры ринулись покупать валокордин из-за «Боярышника»

В ряде столичных аптек наблюдается ажиотаж по поводу спроса на валокордин из-за сообщений о том, что его и настойку боярышника начнут продавать по рецептам, пишет «Газета.Ru».

В некоторых аптеках пенсионеры приобретают указанное лекарство к количествах, превышающих необходимые — про запас.

Напомним, 22 декабря вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что медицинские спиртосодержащие препараты, в том числе валокордин и «Боярышник», отныне будут продаваться в аптеках по рецепту.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева утверждает, что перевод лекарственных спиртосодержащих товаров на рецептурный отпуск может повлечь за собой дополнительную нагрузку на поликлиники.