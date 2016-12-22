22 декабря 2016, 14:14
Россия заплатит 125 млн долларов долга перед бывшей Югославией
Правительство России поручило Минфину подписать предварительно одобренное соглашение с властями Боснии и Герцеговины об урегулировании задолженности СССР перед бывшей Республикой Югославия.
Проект договора опубликован на портале правовой информации.
Согласно соглашению, Россия обязуется выплатить Боснии и Герцеговине 125,158 млн долларов. Эти средства поступят разовым платежом в течение 45 дней после вступления договора в силу.
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