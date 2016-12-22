Россия заплатит 125 млн долларов долга перед бывшей Югославией

Правительство России поручило Минфину подписать предварительно одобренное соглашение с властями Боснии и Герцеговины об урегулировании задолженности СССР перед бывшей Республикой Югославия.

Проект договора опубликован на портале правовой информации.

Согласно соглашению, Россия обязуется выплатить Боснии и Герцеговине 125,158 млн долларов. Эти средства поступят разовым платежом в течение 45 дней после вступления договора в силу.