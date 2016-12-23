Путин объяснил свои слова о превосходстве РФ над любым агрессором

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции избежал ответа на вопрос журналиста WSJ по поводу заявления Дональда Трампа о том, что США продолжат укреплять свой ядерный потенциал.

"Меня немного удивили высказывания других представителей администрации президента США, которые заявили, что армия США является самой мощной в мире. С этим никто и не спорил. Я говорил об укреплении ядерной триады. Я не случайно сказал, что РФ сильнее любого потенциального агрессора в силу модернизации, а также истории и географии, а также состояния российского общества. Мы проделали большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала", - пояснил он.

Американский журналист также спросил Путина о возможности проведения досрочных выборов президента. "Какой страны?", - пошутил Путин. Журналист ответил, что России, на что президент заметил, что это "возможно, но нецелесообразно".