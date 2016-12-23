Путин: правительство продолжит субсидировать сельское хозяйство

В следующем году правительство продолжит субсидировать отдельные отрасли сельского хозяйства, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В целом на сельское хозяйство предусмотрено 216 миллиардов рублей.

«Я исхожу из того, что сельхозмашиностроение демонстрирует очень хорошие темпы роста. Это одна из тех отраслей, которая вытягивает промышленные показатели, но мы должны ориентироваться на то, что и сельхозмашиностроение будет жить не на субсидии, а на естественном спросе», — ответил Путин на вопрос представителя аграрного медиахолдинга «Светич».