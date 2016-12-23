Путин поддержал повышение акциза на спирт

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с массовым отравлением жителей Иркутска спиртосодержащим средством "Боярышник".

"Это ужасная трагедия, просто нет слов. Просто безобразие, что контролирующие органы не предотвратили ее", - отметил Путин.

По его словам, ряд граждан, в том числе иностранного государства, организовали бизнес по продаже средств для чистки ванн и использовали вещество, которое не является ядом, но один из них раздобыл технический спирт.

"Вопрос о повышении акцизов считаю правильным, но запоздалым. Мы должны признать, что ссылка на подорожание парфюмерии и моющих средств не должна стать основанием для отказа от этой меры", - заявил президент.

По мнению российского лидера, "здесь нужен комплекс мер по предотвращению алкоголизации, но не запретительного характера".

"Не знаю. как у Кремля, но рядом со школами пивнушек точно не должно быть. Это должна быть и воспитательная работа, и работа СМИ. От этого зависит демография, это ключевое направление работы", - заключил он.